طهران تعلن رفضها لقرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية

اعلنت طهران رفضها لقرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي أن الدول الاوروبية الثلاث (فرنسا والمانيا وبريطانيا) دخلت في لعبة غير بناءة وخطرة.

وفي معرض تعليقه على قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي اقترحته الترويكا الاوروبية ويدعو إيران إلى السماح للمحققين بدخول منشأتين جديدتين صرح موسوي اليوم السبت: ما هو مؤكد هو أن مجلس الحكام قد اتخذ إجراءً غير مقبول بالنسبة للجمهورية الاسلامية الايرانية، اذ ان إيران ابدت أعلى مستوى من التعاون وأكثرها شفافية في إطار الضمانات مع مجلس الحكام والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وحذر المتحدث الدول الاوروبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية من الاستمرار في النهج الحالي تجاه ايران، مضيفا: بالتأكيد ستؤثر تداعيات قرار مجلس الحكام على أولئك الذين تبنوا هذا القرار.

واضاف: ليس من المقبول ممارسة الضغط على الجمهورية الاسلامية الايرانية مرة أخرى بعد كل هذا التعاون، بذرائع زائفة وعلى أساس ادعاءات سخيفة لا أساس لها من المعلومات غير الرسمية والخاطئة والناقصة.

واضاف موسوي: نعتقد أنهم (الترويكا الاوروبية) وقعوا في فخ نصبه لهم الصهاينة والأميركان، وأظهروا لشعبنا أنهم بلدان غير قادرة، وفي نفس الوقت يظهرون عدم الثقة بهم يوما بعد يوم.

المصدر: مهر