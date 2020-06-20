ترامب يستأنف التجمعات الانتخابية رغم تفشي كورونا

يستأنف الرئيس الأميركي دونالد ترامب نشاطه السبت عبر تجمع انتخابي محفوف بالمخاطر إذ يحشد عشرات الآلاف من أنصاره داخل قاعة مغلقة لأول مرة منذ تفشي كوفيد-19 في وقت يواجه أزمات عميقة وانتقادات بينما تسجل شعبيته تراجعا في الاستطلاعات.

وكتب الرئيس الأميركي الذي يسعى للفوز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر في تغريدة “حملتي لم تبدأ بعد. تنطلق مساء السبت في أوكلاهوما”.

ويتوقع أن يتظاهر حوالى مئة ألف شخص بينهم مناصرون لترامب ومتظاهرون ضد العنصرية في تالسا الواقعة في ولاية أوكلاهوما المحافظة في جنوب البلاد.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية