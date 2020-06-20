فيسبوك تقرر منافسة “غوغل” في عقر دارها

كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم “فيسبوك” قررت منافسة “غوغل” في أحد أبرز الخدمات التي تقدمها لمستخدميها.

وأوضح موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص أن فيسبوك استحوذت على المنافس الرئيسي في تطبيقات الخرائط لـ”غوغل” وخدمة “غوغل ستريت فيو”.

وأشارت فيسبوك إلى أنها استحوذت على الشركة المصممة لتطبيق “مابيلاري” المتخصصة في تصميم الخرائط “الثلاثية الأبعاد” باستخدم تقنيات الذكاء الصناعي والواقع الافتراضي.

وستسمح تلك الصفقة لـ”فيسبوك” باستخدام جميع تقنيات تطبيقات “أوبين ستريت ماب” والتي تسمح باستخدام خرائط ثلاثية الأبعاد ضمن الواقع الافتراضي في تقنيات جديدة يبدو أن فيسبوك” تجهزت لها.

وتعتبر منصة “مابيلاري” هي منصة صور على مستوى الشارع، وتعمل على توسيع نطاق الخرائط وإتمامها وإنهائها تلقائيًا.

منذ عام 2013، كان المستخدمون من نحو 190 دولة يجمعون صورًا لأحياءهم باستخدام الهواتف الذكية، مع برنامج Mapillary لدمجها معًا لإنشاء عروض غامرة على مستوى الشارع، ما سيفيد بصورة كبيرة إمكانية تفعيل ميزة “التجول الافتراضي” في أي مكان بالعالم.

حتى الآن ، كانت جميع الصور على مابيلاري مجانية للاستخدام لأي شخص لأغراض غير تجارية، ولكن بدءًا من اليوم، ستكون مجانية للمستخدمين التجاريين أيضًا، مما يمنحنا فكرة عن كيفية تضمين منصة فيسبوك للخدمة في النظام الأساسي – يمكنك على الأرجح توقع لقطات من الشارع للأنشطة التجارية على صفحاتهم على فيسوبك قريبًا.

المصدر: سبوتنيك