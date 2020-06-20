روسيا: 161 وفاة و7889 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم السبت تسجيل 7889 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة لتبلغ الحصيلة 576952 حالة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 8002 مع رصد 161 حالة جديدة.

وتمثل أرقام اليوم تراجعا للوفيات والإصابات الجديدة مقارنة مع اليوم السابق الذي شهد 181 حالة وفاة و7972 إصابة.

وأشار مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا إلى أن إجمالي المتعافين من كوفيد-19 في البلاد زاد بواقع 10186 شخصا خلال اليوم الماضي (مقابل 10443 في الإحصائية السابقة) ليصل إلى 334592.

وحسب بيانات المركز، فإن 32,7% من الحالات الجديدة لم تظهر لديها أعراض المرض.

وفي العاصمة موسكو تراجع عدد الوفيات الجديدة بشكل لافت من 48 أمس إلى 34 اليوم، مع انخفاض طفيف للإصابات أيضا (1057 مقابل 1136 أمس)، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة 212798 إصابة و3565 وفاة.

وارتفع عدد المتعافين في المدينة إلى 134549 مع رصد 2115 حالة شفاء جديدة خلال اليوم الماضي.

وتبقى مقاطعة موسكو، ثاني أكثر مناطق البلاد إصابة بالوباء، مع 53320 حالة، منها 778 وفاة، تليها بطرسبورغ مع 21966 إصابة و814 وفاة.

المصدر: روسيا اليوم