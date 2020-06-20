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June 20 2020 - 12:40

سوريا: 11 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع الإجمالي إلى 198

منذ 57 mins 20 June، 2020
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سورية - عربي وإقليمي

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 198.

وأوضحت الوزارة أن 10 من تلك الإصابات هي لأشخاص مخالطين في جديدة الفضل وواحد قادم من لبنان.

كذلك أعلنت الوزارة شفاء 5 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 83.

يذكر أن جديدة الفضل شهدت تزايدا في حالات الإصابة بكورونا منذ الإعلان عن وفاة سبعينية بالفيروس قبل أيام، وقد أعلنت وزارة الأوقاف أمس تعليق الصلاة بمساجد جديدة الفضل وجديدة عرطوز البلد على خلفية اكتشاف تلك الإصابات في المنطقة.

المصدر: وكالات

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