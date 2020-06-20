هاشم: وزير الصحة أبلغنا تخصيص مليار ليرة كتمويل تشغيلي لمستشفى خليفه بن زايد في شبعا

لفت عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم في تصريح، الى أنه “بعد زيارة وزير الصحة الدكتور حمد حسن بالامس واطلاعه على واقع مستشفى خليفة بن زايد في شبعا، وتأكيدا على التزامه بحاجات العرقوب الصحية وتعزيز هذا القطاع لخدمة أبناء المنطقة، أبلغنا اليوم أنه بعد توقيع وزير المالية سيتم تخصيص مبلغ مليار ليرة لبنانية كتمويل تشغيلي لهذا المستشفى ليكون جاهزا مع بداية إعادة تفعيل العمل في أقسامه بعد اتخاذ الاجراءات والقرارات كافة المطلوبة لتستقيم الامور وفق متطلبات وأصول القانون بعيدا من أي مصلحة أو غاية سياسية وحزبية، وأن تكون ضرورات إنجاح إنطلاقة المستشفى واستمراريته هي الفاصل لنتفادى الاخطاء التي ارتكبت في المرحلة السابقة وأعاقت تشغيل المستشفى بشكل صحيح، مما سبب تعثره منذ سنوات حتى اليوم، لان الارتجال والمصالح الضيقة كانت الطاغية وحكما كانت قاضية على آمال الناس في الوصول الى حقهم في الطبابة والاستشفاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام