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June 20 2020 - 10:40

إعادة فتح دور السينما والملاعب الرياضية في فرنسا الاثنين

منذ 31 mins 20 June، 2020
الكورونا في فرنسا
أخبار دولية - فرنسا

أعلنت الحكومة الفرنسية أنها ستعيد فتح دور السينما والكازينوهات اعتبارا من الاثنين، مضيفة أن الملاعب ستستقبل الجماهير من جديد بدءا من 11 تموز/يوليو بحضور خمسة آلاف متفرج كحد أقصى.

وقالت الحكومة في بيان ليل الجمعة السبت إن “تحسن الوضع الصحي” المرتبط بوباء كوفيد-19 يجعل من الممكن “رفع بعض التدابير شرط أن يحافظ الجميع على يقظته”.

وقد توقفت بطولة كرة القدم الفرنسية 2019-2020 نهائيا في 8 آذار/مارس بسبب الوباء، ويأمل دوري كرة القدم للمحترفين بأن يبدأ الموسم المقبل في 23 آب/أغسطس.

وسجلت فرنسا 14 وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد في المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء الوباء إلى 29617، وفقا لبيان رسمي صدر الجمعة.

وأشارت الحكومة إلى أنه من الممكن مراجعة العدد الأقصى الذي حددته بخمسة آلاف متفرج في الملاعب وحلبات السباق إذا تحسن الوضع الصحي بعد منتصف آب/أغسطس.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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