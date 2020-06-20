مركز الضمان في زغرتا يتخطى الزحمة والفوضى بمنصة إلكترونية وخطة عملية لضمان السلامة العامة

فتح مركز الضمان الاجتماعي في مدينة زغرتا أبوابه منذ مطلع الشهر الحالي، إنفاذا لقرار المدير العام محمد كركي، وسط تدابير وقائية عملية مدروسة، شملت الى الطابقين الارضي والعلوي وساحة المركز، مكاتب الموظفين والمواطنين، وسط حرص كبير على تخفيف أعداد المضمونين الوافدين الى المركز لانجاز معاملاتهم.

وحرصت رئيسة مركز زغرتا السيدة جويس سعادة على تطبيق شروط الوقاية من عزل وقفازات وكمامات وأخذ حرارة الداخلين ومنع الموظفين المنعزلين خلف الزجاج من الاختلاط بالمضمونين، حتى لو كانوا من معارفهم، حفاظا على سلامة الجميع، إضافة الى التعقيم والتخفيف من الزحمة، حرصا على صحة الموظفين والمضمونين، معتبرة أن “اختبار النصف الاول من شهر حزيران مر بنجاح بفعل تعاون بلدية زغرتا – أهدن، وشرطتها وأسرة مركز الضمان الاجتماعي زغرتا والمجتمع الاهلي”.

وأضافت: “إن المنصة الالكترونية التي استحدثها المركز بمساعدة سينتيا العلم كان لها مفعولها الايجابي في تنظيم العمل من حيث دعوة المضمونين والمراجعين في مكتب الصندوق الوطني الاجتماعي في زغرتا الى حجز المواعيد لانجاز معاملاتهم الكترونيا قبل 48 ساعة على رابط آلي تم تحديده ونشره على أن تستكمل المعاملات في مكتب زغرتا بناء على جدول مواعيد مسبقة، كما تم تزويدهم بأرقام هاتفية وواتساب للاستفسار عن مواضيع تتعلق بالتقدم للعلاج أو القبض والدفع للمؤسسات أو السائقين أو التحقيقات الاجتماعية والتسويات السنوية والتقديمات العائلية وموافقات الاستشفاء والاعمال الطبية، وكل ذلك لتنظيم العمل في مكتب زغرتا وقد أتت ثماره جيدة”.

وقالت: “إن كل هذا التنظيم الذي اعتمده مكتب زغرتا منذ أن عاود استقبال المضمونين المسجلين لديه، وتلقي المراجعات على أنواعها، بعدما كانت مقتصرة على الاستفسار والامراض المستعصية، حفاظا على سلامة جميع الموجودين في المكتب لضمان سلامتهم، وفقا لارشادات المدير العام للصندوق الوطني الاجتماعي والمديريات العامة”، لافتة الى أن “التدابير المتخذة لاقت استحسانا وارتياحا في المجتمع الاهلي ولم تسجل أي اعتراضات”.

وختمت سعادة شاكرة كل من عمل على إنجاح هذه الخطة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام