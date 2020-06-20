لماذا يجب عليك ارتداء قناع يغطي أنفك؟

أظهر بحث جديد أن ارتداء قناع يغطي فمك وأنفك أمر بالغ الأهمية لحماية نفسك (والآخرين) من فيروس كورونا، لأن الخياشيم معرضة بشكل خاص للعدوى.

على الرغم من الآثار المدمرة للفيروس التاجي على الرئتين التي تؤدي بالمرضى الى وحدة العناية المركزة ، وجد علماء جامعة نورث كارولينا (UNC) أن الفيروس عادة ما يستقر في الأنسجة داخل الأنف وينتقل عبر الجهاز التنفسي من هناك، ولا يثبت الفيروس نفسه أو يصنع نسخًا منه أيضًا في الحلق، لكنه يمكن أن يشق طريقه من الأنف إلى رئتي بعض الأشخاص أثناء الليل أثناء نومهم.

مع وجود دليل قوي على أن الأنف هو الهدف الأول للفيروس التاجي وأفضل مكان للتكاثر ، يقول العلماء أن تنظيف أنفك قد يساعد في تقليل خطر وصول الفيروس إلى الرئتين والتسبب بالالتهاب الرئوي الذي يهدد الحياة.

في بحثهم المنشور في المجلة العلمية Cell ، درس باحثو UNC عينات الأنسجة المأخوذة من الخياشيم والقصبة الهوائية والرئتين.

وأشارت الدراسة الى أن ارتداء قناع يقلل من انتقال الفيروس التاجي بنسبة تصل إلى 80 بالمائة.

ومع ذلك ، فإن التنزه في أي شارع في المدينة في الولايات المتحدة أو الدول الأخرى سيظهر بوضوح أن العديد من الناس إما لا يرتدون أقنعة ، أو يرتدونها فوق أفواههم فقط ، أو يعلقون (بلا فائدة) حول ذقونهم.

وقال مؤلف الدراسة الرئيسي ، الدكتور ريتشارد باوتشر: “أعتقد أنهم إذا فكروا في الأمر ، فسوف يفهمونه تمامًا”.

إذا لم يكن كذلك ، يدخل الفيروس في فتحتي الأنف ويتكاثر بشكل كبير.

المصدر: ديلي ميل