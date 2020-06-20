705 وفيات بكورونا خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة

سجلت الولايات المتحدة مساء الجمعة 705 وفيات إضافية ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، وفق إحصاء أعدته جامعة جونز هوبكنز الساعة 20.30 بالتوقيت المحلي (00.30 ت غ السبت).

وهو اليوم التاسع على التوالي الذي تنخفض فيه حصيلة الوفيات إلى ما دون الأف حالة في البلاد، على الرغم من أن الولايات المتحدة تبقى وبفارق شاسع عن سائر دول العالم البلد الأكثر تضررا من جراء جائحة كوفيد-19.

وفي حين نجحت نيويورك ونيوجيرسي في السيطرة على تفشي المرض، فإن الفيروس ينتشر حاليا في 20 ولاية.

وسجلت ولاية فلوريدا رقما قياسيا جديدا لحالات الإصابة بالفيروس يوم الجمعة، إذ أحصت إصابة زهاء 3.822 شخصا في 24 ساعة، وهو رقم قلل حاكم الولاية من شأنه، إذ شدد على أن غالبية المصابين شباب لا يظهرون أي أعراض.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية