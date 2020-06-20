الأردن: تسجيل 7 إصابات بكورونا جميعها وافدة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 20 2020 - 08:32

الأردن: تسجيل 7 إصابات بكورونا جميعها وافدة

منذ 60 mins 20 June، 2020
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الاردن - عربي وإقليمي

أعلنت الحكومة الأردنية الجمعة، تسجيل 7 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد جميعها غير محلية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1008 حالات.

وبينت في موجز إعلامي، أن “الإصابات كانت، حالة واحدة بين الأردنيين القادمين من الخارج، الذين يقيمون في فنادق الحجر، والبقية لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، منهم 3 أردنيين”، مبينة غلى أنه تم التعامل معهم وفق البروتوكول المتبع.

وسجلت وزارة الصحة، “11 حالة شفاء جميعها في مستشفى الأمير حمزة”.

وأكدت الوزارة، إجراء 7678 فحصا مخبريا اليوم الجمعة، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 318410 فحوص.

المصدر: وكالات

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