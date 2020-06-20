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June 20 2020 - 08:32

خبير يبدد الخرافات حول أفران الميكروويف

منذ 1 ساعة 20 June، 2020
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

أعلن خبير البيئة الروسي، أنتون ياستريبتسيف أن ضرر الإشعاع الكهرومغناطيسي من أفران الميكروويف مبالغ فيه، وتحدث عن ما يحدث بالفعل مع الطعام في الميكروويف.
وقال الخبير لوكالة “سبوتنيك”: “يعتقد الكثير من الناس أنه إذا قمت بطهي منتج أو تسخينه في فرن ميكروويف، فإنه يصبح مشعا ولا يمكن تناوله. هذا ليس صحيحا على الإطلاق”، موضحا كيف يؤثر إشعاع الموجات العشرية على المنتجات.
وأضاف الخبير أنه في الحقيقة هي أن الإشعاع الكهرومغناطيسي عالي التردد (2.450 ميغاهرتز) الذي ينبعث من فرن الميكروويف هو إشعاع غير مؤين، أي أنه لا يبقي أي آثار على المنتج. المنتج يحضر، وهذا كل شيء. لا توجد تغييرات كبيرة عليه، بعد أن تغلق الفرن، لا يشع المنتج”.
وأشار الخبير إلى أنه من الأفضل أن تكون على مسافة معينة من فرن الميكروويف العامل.
وتابع: “يفرز الفرن نفسه في الواقع موجات كهرومغناطيسية أثناء التشغيل. وغالبًا ما تنتشر حوالي متر ونصف المتر، وأحيانًا ثلاثة، اعتمادًا على نوع الفرن. لذلك، أثناء عمل الميكروويف، من الأفضل ألا تكون بالقرب منه – ارجع متر ونصف مترين إلى الخلف. علاوة على ذلك، يعتمد الكثير على قدرة الفرن وعلى المنتج. فكلما زاد عدد المنتجات في الفرن في وقت التسخين أو الطهي، كلما كان المنتج نفسه يمتص طاقة أكبر”.

المصدر: سبوتنيك

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