251 إصابة جديدة بكورونا و47 وفاة في إيطاليا

أعلنت هيئة الدفاع المدني الإيطالية الجمعة، تسجيل 251 إصابة جديدة بفيروس كورونا و47 حالة وفاة، في تراجع طفيف لمعدلي الإصابات والوفيات اليومية مقارنة مع إحصائية أمس الخميس.

وكان المعدل اليومي للوفيات في إيطاليا يوم الخميس عند 66 وفاة والإصابات عند 333 حالة.

وحسب السلطات بلغ العدد الكلي للوفيات حتى الآن 34561 حالة، والإصابات 238001 حالة، وبذلك تأتي إيطاليا الرابعة عالميا بوفيات كورونا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل وبريطانيا، والثامنة من حيث عدد الإصابات.

وانخفض عدد الحالات النشطة بواقع 1558 حالة ليبلغ 21543، مقابل 23101 أمس.

كما تراجع عدد المصابين في أقسام العناية المركزة من 168 مريضا الخميس إلى 161 اليوم.

وارتفعت حصيلة حالات التعافي بين مرضى كورونا لتصل إلى 181907 بعد تسجيل 1363 حالة شفاء إضافية.

وأضافت الهيئة أن السلطات الصحية أجرت 2987 اختبارا جديدا للكشف عن الفيروس، مقابل 2959 الخميس، في بلد يبلغ عدد سكانه 60 مليون نسمة.

المصدر: وكالة رويترز