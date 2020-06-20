كاليفورنيا تسجل أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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June 20 2020 - 03:14

كاليفورنيا تسجل أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ 24 mins 20 June، 2020
كاليفورنيا
أخبار دولية - الولايات المتحدة

أعلنت ولاية كاليفورنيا الأمريكية، تسجيل 4 آلاف و317 إصابة جديدة بكورونا، في أكبر عدد من الحالات المبلغ عنها خلال يوم واحد في الولاية.
أفادت وسائل إعلام أمريكية، في وقت سابق، بأن ولاية فلوريدا سجلت نحو 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، محذرة من تحولها إلى “بؤرة تفش كبيرة للفيروس”.
وتحتل الولايات المتحدة المركز الأول من ناحية أعداد الإصابات والوفيات في العالم، إذ سجلت حسب موقع “وورلد ميتر”، مليونان و295 ألفا و489 إصابة بالفيروس، إلى جانب 121 ألفا و392 حالة وفاة نتيجة الوباء.

المصدر: روسيا اليوم

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