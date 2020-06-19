وفد من تكتل بعلبك الهرمل اطلع من مجلس الإنماء والإعمار على المشاريع المفترض انجازها في المنطقة

زار وفد من نواب تكتل بعلبك الهرمل النيابي، في إطار متابعة الوضع الإنمائي لمنطقة بعلبك الهرمل، مجلس الإنماء والإعمار، واطلع على مشاريع الطرق والصرف الصحي التي من المفترض انجازُها بتمويلٍ من البنك الدولي في منطقة بعلبك-الهر.مل

وعقب الاجتماع اكد رئيس التكتل حسين الحاج حسن أنه تجري متابعة الطرقات التي يمولها البنك الدولي، والتي باتت على مسافة اسابيع من تلزيمها، وهي بقيمة 15 مليون دولار.

كما وضع المجتمعون اللمسات الأخيرة على المرحلة الثانية من مشروع الصرف الصحي “تمنين 2” الممتد من تمنين التحتا جنوبا إلى بوداي شمالا وغربا.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام