بلدية وادي النحلة: 14 اصابة بالفيروس واغلاق مداخل البلدة احترازيا

افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان بلدية وادي النحلة – طرابلس اغلقت مداخل البلدة، بعد ظهور نتائج فحوصات ايجابية لفيروس كورونا وتأكيد اصابة 14 شخصا من قاطني البلدة بالفيروس، 12 سوريا ولبنانيبن اثنين، وأبقت مدخلين مفتوحين للدخول والخروج مع اتخاذ إجراءات وقائية مثل فحص الحرارة ووضع الكمامات.

وناشد رئيس البلدية خالد الجزار “الاهالي في وادي النحلة والمنكوبين، أخذ الحيطة والحذر والبقاء في المنازل، بعد ظهور نتائج الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا التي اجريت يوم الأربعاء الماضي من قبل وزارة الصحة، في مسجد البلدة، حيث تبين وجود 8 اصابات جديدة حتى الآن، تضاف الى العدد السابق ليصبح مجموع الحالات حتى الساعة 14 حالة”.

واشار الى ان “البلدية باتخاذ أقصى التدابير اعتبارا من الآن ونرجو من الأهالي التعاون معنا حفاظا على سلامتهم وسلامة أبنائهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام