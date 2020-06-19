الوزير فهمي: جهودكم مكنت الحكومة من السيطرة على الوباء ووضع لبنان في مصاف الدول المقبولة صحيا

قال وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي عبر حسابه على “تويتر”: “مع عودة الحياة الى شرايين البلاد والحيوية التي تشهدها الطرقات بعد إلغاء قرار “المفرد مجوز”، وبانتظار البحث في قرار التعبئة العامة، ومع اقتراب موعد فتح المطار امام المسافرين، مع التذكير بضرورة الحفاظ على المسافة الآمنة ووضع الكمامات، كلمة شكر وتقدير، لكل الاطباء والممرضين والممرضات وجميع العاملين في القطاع الصحي والادارات العامة والمحافظات والقائمقاميات والبلديات والقوى الأمنية، ولكل مواطن ساهم في الحد من تفشي فيروس كورونا. جهودكم مكنت الحكومة من السيطرة على الوباء ووضع لبنان في مصاف الدول المقبولة صحيا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام