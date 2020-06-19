الأمن العام: توقيف 6 لبنانيين يقومون بأعمال الصرافة من دون ترخيص – موقع قناة المنار – لبنان
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June 19 2020 - 21:08

الأمن العام: توقيف 6 لبنانيين يقومون بأعمال الصرافة من دون ترخيص

منذ 1 ساعة 19 June، 2020
الأمن العام
لبنان

صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي: “متابعة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بوجوب وضع حد للتلاعب بسعر صرف العملة الوطنية، أوقفت دوريات من المديرية العامة للأمن العام في كوثرية السياد، النبطية، جونية، جبيل وزغرتا كلا من اللبنانيين (ح.ي.ي)، (م.ح.ع)، (م.ف.د)، (ر.ش.ر)، (ش.أ.ش)، و (ط.ف.و) يقومون بأعمال الصرافة من دون ترخيص ودون التقيد بسعر الصرف المحدد من نقابة الصرافين وضبط بحوزتهم المبالغ المتداول بها.
بمراجعة المدعي العام المالي تم توقيفهم وإحالتهم مع المضبوطات الى النيابة العامة المالية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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