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June 19 2020 - 19:36

اليمن: إصابة مسنة و3 أطفال بقصف للعدوان على صعدة

منذ 1 ساعة 19 June، 2020
يمن
اليمن - عربي وإقليمي

يواصل طيران العدوان الأمريكي السعودي على اليمن غاراته المكثفه على عدد من المحافظات اليمنية، فضلا عن قصف العدوان المدفعي والصاروخي على المناطق الحدودية.

وذكر مصدر أمني يمني أن “ثلاثة اطفال وامرأة أصيبوا الجمعة، بقصف صاروخي ومدفعي سعودي في مديرية شدا بمحافظة صعدة”، وأوضح أن “العدو السعودي استهدف قرى آهلة بالسكان في شدا بالصواريخ وقذائف المدفعية ما أدى إلى إصابة ثلاثة أطفال وامرأة مسنة بجروح متفاوتة”.

وتابع المصدر “في محافظة عمران، شن طيران العدوان غارتين على شبكة الاتصالات في تلة عجمر بمديرية بني صريم وغارة ثالثة على منطقة العمشية بمديرية سفيان”.

المصدر: موقع انصار الله

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