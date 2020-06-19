مرتضى: مع انخفاض وطأة كورونا سنتعاون للحفاظ على واقعنا الزراعي وفق خطط مدروسة

قال وزير الزراعة اللبناني عباس مرتضى إنه “مع انخفاض وطأة جائحة كورونا سنبدأ قريبا بخطة التعافي وسنتعاون للحفاظ على واقعنا الزراعي وفق خطط ممنهجة ومدروسة”.

وأضاف مرتضى الجمعة خلال جولة في منطقة صور ان “أرض الجنوب الطاهرة التي رواها أهلها بالدم استطاعت الصمود الى اليوم رغم كل الظروف، لذلك من الجنوب سنعود لنبني الزراعة ونبني الإقتصاد، لننهض من واقعنا بقوة وعزيمة، وهذا الأمر لا يتم من دون تعاون الجميع”.

ولفت مرتضى الى “تقصير الدولة لعشرات السنين في الموضوع الزراعي الذي يعتمد على الإستيراد بالدولار والعشوائية في تنظيمه”، وأكد “الحاجة الى خطة ممنهجة للانطلاق منها وعدد من المعايير والأساسيات التي يجب العمل عليها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام