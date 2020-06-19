الشيخ القطان: الحرب الكونية التي نراها في العالم هي حرب على حركات المقاومة

أكد رئيس جمعية “قولنا والعمل” في لبنان الشيخ أحمد القطان أن “هذه الحرب الكونية التي نراها في العالم هي حرب على الإسلام وحرب على حركات الجهاد والمقاومة وعلى كل إنسان شريف وحر”.

وقال الشيخ القطان الجمعة “يجب علينا أن نعرف عدونا الحقيقي، فعدونا هو الذي يغتصب أرضنا وعرضنا ومقدساتنا ويأخذ خيرات بلادنا ويغتصب نفط بلادنا ويأخذ اموال ومقدرات بلادنا الإسلامية والعربية”.

واضاف الشيخ القطان “ليس عدونا فلسطين ولا حركات المقاومة فيها أو في لبنان أو أي بلد فيه حركات جهادية، عدونا هو من يمنعنا من ان نحصل لقمة العيش حتى ننصاع لأوامره وننصاع لمخططاته التطبيعية والإستعمارية”.

وتابع الشيخ القطان “هم يريدون منا أن نطبع مع العدو الإسرائيلي ويريدون تقديم كل فلسطين، بل هم مستعدون أن يقدموا للشعب الفلسطيني المليارات والجنسيات المتعددة وكل ما يتمنون، كل ذلك من أجل الإعتراف بإسرائيل والتطبيع معها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام