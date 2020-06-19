إرتفاع عدد الوفيات بكورونا في إيران الى 9392

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري الجمعة، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في إيران بلغ لحد الآن 200 ألف و262 حالة، فيما إرتفع عدد الوفيات اثر الإصابة بالفيروس في البلاد الى 9392 شخصا، بعد تسجيل 120 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت لاري، انه تم تحديد 2615 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية، يخضع 986 من المصابين للعناية الطبية في مراكز العلاج. وتابعت، ان 2833 شخصا من المصابين يتلقون حاليا العلاج في أقسام العناية المركزة بالمشافي. وأشارت الى بلوغ إجمالي عدد المتعافين من وباء كورونا في البلاد 159 ألفا و192 شخصا حتى الآن. ولفتت الى أن عدد اختبارات الإصابة بكوفيد-19 التي أجريت في البلاد لحد الآن بلغ مليون واحد و 370 ألفا و718 اختبارا.

المصدر: ارنا