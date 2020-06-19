زهاء 400 إصابة بـ “كورونا” وحالتا وفاة بالإمارات في الـ 24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية الجمعة، إجراء أكثر من 38 ألف فحص للكشف عن المصابين بفيرس “كورونا” المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، أسفرت عن رصد 393 إصابة جديدة؛ وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 44145 حالة. كما سجلت الوزارة الإماراتية وفاة مصابين اثنين بسبب تداعيات الإصابة بـ “كوفيد 19″؛ ليبلغ عدد الوفيات الإجمالي في الدولة 300 حالة.

وتم تسجيل شفاء 755 حالة جديدة لمصابين بفيروس “كورونا” المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة؛ وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 30996 حالة.

وبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى الرعاية الطبية في المستشفيات الإماراتية 12849 حالة، بزيادة 364 حالة، عن يوم أمس. وتأتي الإمارات في المركز الرابع عربيا والـ 29 عالميا، في قائمة الإصابات بـ “كوفيد 19″، التي تتصدرها الولايات المتحدة وتليها البرازيل ثم روسيا الاتحادية.

المصدر: سبوتنيك