معدلات ضحايا فيروس كورونا في هولندا تتخطى حاجز الستة آلاف

أعلنت السلطات الصحية في هولندا الجمعة، عن وفاة 3 أشخاص خلال الساعات الـ24 الماضية، بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع إجمالي أعداد الضحايا إلى 6081، مشيرة إلى تسجيل 116 إصابة جديدة بالفيروس، ليتجاوز العدد الكلي للإصابات الـ 49 ألف إصابة. وجاء في بيان صحفي، على الموقع الإلكتروني للمعهد الوطني للصحة العامة والبيئة الهولندي، “خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت 3 حالات وفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي أعداد الوفيات إلى 6081 حالة وفاة”.

وأضاف البيان، “وقد بلغت الإصابات 49426 إصابة، وذلك بعد تسجيل 116 إصابة جديدة بالفيروس منذ يوم أمس. في حين وصل العدد الكلي لمرضى الفيروس في المستشفيات إلى 11846 مريضا، بعد تسجيل دخول11 مريضا خلال الساعات الماضية. “

المصدر: سبوتنيك