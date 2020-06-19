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June 19 2020 - 18:04

وزارة الخارجية الألمانية: الاتفاق النووي الإيراني هو أفضل وسيلة لمنع التصعيد بالشرق الأوسط

منذ 1 ساعة 19 June، 2020
علم المانيا
أخبار دولية - المانيا

صرح الناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية، كريستوفر برغر، اليوم الجمعة، بأن ألمانيا ستواصل الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة)، وتعتبرها الأمثل لمنع التصعيد في الشرق الأوسط).

وفي هذا السياق قال برغر، خلال إيجاز إعلامي عقده في برلين ” إن ألمانيا تلتزم التزامًا كاملاً بتعهداتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة ، ولا توجد تغييرات في هذا الأمر. لقد أسفنا لانسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة ، وما زلنا نأسف لذلك. ونعتقد أن خطة العمل الشاملة المشتركة هي أفضل وسيلة واعدة لمنع إيران من الحصول على الأسلحة النووية. .. ومزيد من التصعيد في منطقة الشرق الأوسط “.

وأضاف بأن جميع أطراف الصفقة مهتمون بتنفيذها والامتثال لشروط الاتفاقية. وفقًا لبرغر ، من خلال آلية “إنستيكس” المالية التي شكلتها الدول الأوروبية للعمليات التجارية مع إيران ، تم تنفيذ الصفقة الأولى بالفعل ، ويستمر العمل على المزيد من المعاملات”.

 

المصدر: سبوتنيك

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