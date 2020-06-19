حسن من مرجعيون: مستوى جهوزية المستشفيات الحكومية لمواجهة كورونا متقدم جدا

زار وزير الصحة العامة في لبنان حمد حسن، يرافقه النائبان عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض وعضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم مستشفى مرجعيون الحكومي، ضمن جولة يقوم بها على المستشفيات الحكومية في الجنوب، في إطار رفع جهوزية المستشفيات الحكومية لمواجهة وباء كورونا.

وتحدث بالمناسبة، الوزير حسن حيث قال “يسعدني ما أراه اليوم في مرجعيون من حضانة روحية وسياسية ومدنية للمؤسسات الحكومية، فمستشفى مرجعيون الحكومي بمجلس ادارته والطاقم الطبي والتمريضي والاداري، يقدم خدمة جلية لصحة الانسان”.

وأضاف حسن “ليس لدينا مشكلة بالمستشفيات الحكومية ولا بتجهيزاتها، فمستوى الجهوزية لديها لمواجهة فيروس كورونا متقدم جدا لكن ينقصها الرعاية والدعم والقرار فقط لأن هذه المستشفيات تبقى في خدمة الإنسان وتحت سلطة الدولة”، وتابع “مرجعيون اليوم، هي منطقة متقدمة في جنوب لبنان الصامد بوحدته وبهذا النموذج الراقي الذي يتقدم بفضل دور المحافظين والقائمقامين والسياسيين كي نرسخ صورة لبنان لخدمة الإنسان”.

وعن النقص في بعض الأدوية في المستشفيات، قال “لا مشكلة في تأمين الأدوية بل هناك بعض العراقيل اللوجستية”، واوضح ان “ما أثير في الاعلام حول نقص في أدوية القلب او غيره، هو كلام غير دقيق، كذلك ما أثير حول نقص في الاوكسجين وأدوية التخدير ليس سوى ادعاء”.

وبالنسبة الى تمديد فترة التعبئة العامة، قال حسن “ما زلنا ضمن فترة التعبئة العامة لمواجهة كورونا، والمجتمع اللبناني بكامل أطيافه على مستوى راق جدا من حيث المسؤولية والنتائج الإيجابية التي نحصدها هي نتيجة هذا الالتزام حتى لو كان هناك بعض التفلت ولكنه لا يفسد في النجاح قضية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام