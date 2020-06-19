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June 19 2020 - 16:34

27 ألف إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة

منذ 42 mins 19 June، 2020
تداعيات كورونا وخيمة على الاقتصاد الأميركي
تداعيات كورونا وخيمة على الاقتصاد الأميركي
أخبار دولية - الولايات المتحدة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز، التي تلخص البيانات من السلطات الفدرالية والمحلية الجمعة، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في الولايات المتحدة بـ 27 ألف حالة ، ووفاة أكثر من 700 شخص. ووفقا للجامعة، خلال الـ24 ساعة الماضية، قام الأطباء بتسجيل 27762 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المحتدة، و 717 حالة وفاة.

وتم يوم أمس تسجيل 25559 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة أكثر من 754 مصاباً. ووفقاُ لبيانات الجامعة، منذ انتشار الوباء في البلاد، تم تسجيل ما مجموعه 2191200 إصابة بفيروس كورونا المستجد وأكثر من 118 ألف حالة وفاة، وأكثر من 599 تماثلوا للشفاء.

المصدر: سبوتنيك

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