وزارة الصحة الكويتية تعلن عن إصابة 604 أشخاص ووفاة اثنين بـ “كورونا”

أعلنت وزارة الصحة الكويتية الجمعة، عن تأكيد إصابة 604 حالات جديدة، وتسجيل 678 حالة شفاء، و5 حالات وفاة جديدة بـ فيروس “كورونا”، خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأصبح إجمالي حالات الإصابة بـ “كوفيد 19” في دولة الكويت 38678 حالة، والوفيات 313، وحالات التعافي من المرض 30190 حالة. وبلغ إجمالي الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات الكويتية 8175 حالة، وإجمالي الحالات في أقسام العناية المركزة 193 حالة.

وتحتل الكويت المركز الخامس عربيا والمركز 32 عالميا، في قائمة إصابات فيروس “كورونا” المستجد؛ علما بأن السعودية تتصدر عربيا، والولايات المتحدة تتصدر على صعيد دول العالم.

المصدر: سبوتنيك