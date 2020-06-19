أسامة سعد: أميركا تعمل لإخضاع سوريا وتقسيمها إلى مناطق نفوذ

اعتبر الأمين العام لـ”التنظيم الشعبي الناصري” في لبنان النائب أسامة سعد أن “ما تزعمه الإدارة الأميركية عن أن قانون قيصر يستهدف حماية الشعب السوري ليس سوى نفاق وتضليل”، وسأل “متى كانت الإدارة الأميركية إلى جانب الشعوب، وهي التي دعمت ولا تزال تدعم أعتى الأنظمة الديكتاتورية والعنصرية في العالم، وفي طليعتها الكيان الصهيوني الذي يشن منذ أكثر من 70 سنة حرب تطهير عنصريا وإبادة ضد الشعب الفلسطيني؟”.

وقال سعد الجمعة “لو كانت الإدارة الأميركية حريصة على سوريا والشعب السوري لما باركت ضم إسرائيل للجولان السوري حيث تمارس قوات الاحتلال أبشع أشكال الاضطهاد والتنكيل ضد أبناء الجولان”، واضاف “ولما دعمت سياسيا وعسكريا المشروع الانفصالي الكردي في شمال شرقي سوريا مما أدى إلى حرمان الشعب السوري من موارده وثرواته من القمح والنفط والغاز”.

وتابع سعد “غير أنه وعلى العكس من الترويج الإعلامي الدعائي، تستهدف أميركا فعليا إخضاع سوريا وتقسيمها إلى مناطق نفوذ”، واضاف “هي لا تتورع، من أجل تحقيق أهدافها، عن اللجوء إلى استخدام كل أنواع الأسلحة، بما فيها سلاح الحصار والتجويع”، وقال “لا ننسى أن أميركا كانت قد عمدت على امتداد سنوات، قبل اجتياح جيوشها للعراق، إلى محاصرته، وارتكاب جريمة حرب التجويع ضد الشعب العراقي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام