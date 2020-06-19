الخارجية الصينية تصف خيار ترامب حول قطع العلاقات بغير الواقعي

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيانغ الجمعة، في تعليق له على بيان للرئيس الأميركي دونالد ترامب، حول إمكانية قطع العلاقات مع الصين بشكل كامل، أن “قيام قوة سياسية في ظروف العولمة بكسر سلاسل الإنتاج يعد أمرا غير واقعي ولن يساعد الولايات المتحدة في حل مشاكلها”. وفي هذا الصدد كتب تشاو ليجيان، في موقعه على تويتر، “نحن الآن نعايش عصر العولمة حيث تكون مصالح جميع البلدان متداخلة مع بعضها البعض بشكل وثيق. وتعتبر عملية تطوير سلاسل الإنتاج العالمية نتيجة للدور الذي تلعبه قواعد السوق والشراكة. ولذلك سيكون قيام قوة سياسبة بكسر سلاسل الإنتاج وسلاسل التوريد أمرا غير عملي وغير عقلاني، بل ولن يحل المشاكل التي تواجهها الولايات المتحدة”.

يذكر أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، سبق وصرح بأنه بإمكان الولايات المتحدة، في ظل ظروف معينة ، أن تقوم بقطع علاقاتها مع الصين تماما.

المصدر: سبوتنيك