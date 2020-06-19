نجار: لبنان بحاجة لتحريك العجلة الإقتصادية وليس من مكان أهم من مرفأ بيروت لنبدأ

اعتبر وزير الأشغال العامة والنقل في لبنان ميشال نجار أن مرفأ بيروت من أهم مرافئ البحر المتوسط، وأهم محطات الترانزيت البحري بالنسبة للبنان ومن أهم العوامل التي تغذي الاقتصاد الوطني.

كلام نجار جاء خلال جولة اليوم في مرفأ بيروت الجمعة، وقال نجار “بلدنا بحاجة الى إعادة تحريك العجلة الإقتصادية وليس من مكان أهم من مرفأ بيروت لنبدأ”، وتابع “سنبحث خلال اجتماع مجلس الإدارة مواضيع أساسية عدة على رأسها الهوية المؤسساتية للمرفأ لأن له وضعا خاصا مثل أي مؤسسة عامة في الدولة اللبنانية”.

وأشار نجار الى انه “بصدد طرح الموضوع على مجلس الوزراء قريبا، وقد تم وضع دراسات تحدد الهوية المستقبلية للمرفأ ويرتكز على التعاون بين القطاعين العام والخاص”، مشيرا الى أن “محطة الحاويات هي الأساس وتديرها شركة خاصة منذ 15 سنة”، وقال “نحن الآن بصدد طرح مزايدة، وتم إعداد دفتر الشروط اللازم ونحن بانتظار ملاحظات إدارة المناقصات حولها ليصار الى طرح المزايدة أمام جميع الراغبين في المشاركة وذلك ضمن الشفافية التي نحرص عليها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام