جمعية الإمام المنتظر العالمية اقامت مؤتمرا تناول شخصية الامام جعفر الصادق “عليه السلام”

بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الصادق “عليه السلام” أقامت جمعية الإمام المنتظر العالمية ضمن لقاء مودة وثقافة رقم : ١٣٥ مؤتمرا تناول شخصية الامام جعفر الصادق “عليه السلام” تحت عنوان : الإمام الصادق “عليه السلام” ناشر علوم جده المصطفى “صلى الله عليه وآله وسلم” على وسائل التواصل الاجتماعي ونقلته بعض الفضائيات وشارك فيه شخصيات علمائية وفكرية رفيعة المستوى من العديد من الدول منهم:

-المرجع الديني آية الله العظمى سماحة السيد محمد أمين من مدينة قم المقدسة ألقى بحثاً بعنوان : الإمام الصادق”ع”رائد العلوم الحضاريه وإمام المعرفه العلمية العالمية

-والباحث والمفكر الكبير السيد محمد التيجاني السماوي من تونس ألقى بحثاً بعنوان : الإمام الصادق “عليه السلام” باهر الخلائق وكاشف الحقائق

وتخلله مداخلات من بعض المشاركين منهم :

-الأسير الفلسطيني المحرر الشيخ محمد فارس من غزة فلسطين المحتلة

-الدكتور الحاج علي رباح من لبنان

-سماحة الشيخ موسى تابصوبا من بوركينا فاسو في أفريقيا الغربية

-الأخ المجاهد الحاج أبو علي البصري معاون رئيس أركان الحشد الشعبي

-الشيخ الدكتور عقيل الكاظمي ، رئيس مركز تقريب للبحوث والدراسات والمشرف على مؤسسة نداء الاقصى بالعراق

وبعدها استؤنفت البحوث :

-سماحة العلامة الشيخ أديب حيدر عضو المجلس المركزي لحزب الله وعضو لقاء مودة وثقافة ألقى بحثاً بعنوان : علاقة الإمام الصادق “ع” مع المذاهب الإسلامية الأخرى

-آية الله سماحة السيد أبو الفضل الطبطبائي ممثل سماحة السيد القائد المفدى”دام ظله الوارف” في سوريا ألقى بحثاً مخاطباً الشباب بعنوان : الامام الصادق “عليه السلام” نور يستضاء به..

-سماحة الشيخ الدكتور فيصل الكاظمي عميد معهد الشيخ الوائلي للخطابة النجف الاشرف من العراق ألقى بحثاً بعنوان : الامام الصادق “عليه السلام” وتشيع الكوفة

-مفتي حلب سماحة الشيخ الدكتور محمود عكّام ألقى بحثاً بعنوان : الإمام جعفر الصادق”عليه السلام” أسوة فوق القدوة

-وألقى عضو جمعية الإمام المنتظر العالمية ولقاء مودة وثقافة الدكتور محي الدين الأصفهاني كلمة ترحيبية للمشتركين في المؤتمر

-سماحة المفتي الشيخ بكر الرفاعي عضو لقاء مودة وثقافة من لبنان ألقى بحثاً بعنوان :الإمام الصادق “عليه السلام” شخصية موسوعية متعددة الجوانب

-حجة الإسلام والمسلمين سماحة السيد هاشم الفاطمي خطيب الروضة الرضوية المقدسة وعضو لقاء مودة وثقافة قدم بحثاً من المقام المطهر حول : أدوار الإمام الصادق “عليه السلام” في زمن إمامته

واختتم اللقاء الشاعر الشيخ عباس فتوني عضو لقاء مودة وثقافة بباقة شعرية من وحي المناسبة، و بدعاء الفرج بصوت الرادود السيد كريم الموسوي من لجنة الرواديد والمنشدين والقراء في بيت سماحة السيد القائد “دام ظله الوارف” .

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رابط المؤتمر على اليوتيوب

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المصدر: بريد الموقع