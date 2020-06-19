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June 19 2020 - 15:02

مستوطنون صهاينة يعتدون بالضرب على طفل فلسطيني جنوب بيت لحم

منذ 1 ساعة 19 June، 2020
مستوطنون صهاينة
عربي وإقليمي - فلسطين

اعتدى مستوطنون صهاينة بالضرب الجمعة على طفل فلسطيني من بلدة الخضر جنوب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “الطفل وديع فادي صلاح (15 عاما) من بلدة الخضر جنوب بيت لحم أصيب برضوض وجروح مختلفة إثر اعتداء مستوطنين صهاينة عليه بالضرب”.

وأفادت المصادر أن “مجموعة من المستوطنين هاجموا الطفل صلاح أثناء تواجده في محيط منزله بمنطقة أبو سود غرب البلدة القريب من الشارع الالتفافي الاستيطاني(60)، بعد أن تم مطاردته والإمساك به ودفعه من علو ما أدى الى إصابته برضوض وجروح مختلفة”، ولفتت الى انه “تم نقل الطفل إلى أحد مستشفيات بيت لحم”.

المصدر: فلسطين اليوم

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