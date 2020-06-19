5 أسرى يدخلون أعواما جديدة داخل سجون العدو الاسرائيلي

يدخل اليوم الجمعة 19 من يونيو/حزيران خمسة أسرى من قطاع غزة المحاصر والقدس والضفة المحتلتين أعواما جديدة داخل سجون العدو الاسرائيلي، بينهم ثلاثة محكومون بالمؤبد.

والاسرى هم:

-الأسير عمر صالح محمد فائق الشريف (٤٧ عامًا) من القدس المحتلة المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى ١٧ عامًا في السجون.

-الأسير محمد هاشم أحمد نوارة (٣٩ عامًا) من مدينة رام الله، المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2001، وأمضى ١٩ عامًا في السجون.

-الأسير إسماعيل داوود حسين ردايدة (٤٥ عامًا) من بيت لحم، المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2001، وأمضى ١٩ عامًا في السجون.

-الأسير محمود محمد شحادة مخيمر (٤٣ عامًا) من الخليل المحكوم بالسجن 22 عامًا ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى ١٤ عامًا في سجون الاحتلال.

-الأسير محمد ياسر عيد البحابصة (٣٩ عامًا) من مدينة رفح جنوب القطاع المحكوم بالسجن 18 عامًا ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى ١٤ عامًا في سجون الاحتلال.

المصدر: فلسطين اليوم