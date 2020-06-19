الحرس الثوري الايراني يعرض لقطات للمرة الأولى لمنظومة “سوم خرداد” الصاروخية

عرضت دائرة الإعلام في قوة الجو – فضاء التابعة للحرس الثوري الإيراني مشاهد جديدة من منظومة “سوم خرداد” للدفاع الجوي الإيراني، عشية الذكرى السنوية الأولى لإسقاط الطائرة لأمريكية المسيرة جنوب البلاد. وأسقطت الدفاعات الجوية الإيرانية صبيحة 19 حزيران/يونيو 2019 طائرة مسيرة أمريكية من طراز “ار كيو 4 ” فوق المياه الإيرانية بعد انتهاكها المتكرر للأجواء الإيرانية وعدم تجاوبها مع تحذيرات الدفاع الجوي الإيراني.

ويظهر مقطع الفيديو صوراً لمراحل تصميم وإنتاج هذه المنظومة والتي يتم نشرها لأول مرة. كما يظهر في المقطع، لأول مرة صور تركيب وإطلاق منظومة سوم خرداد من سفينة الشهيد سياوشي اللوجستية التابعة لبحرية حرس الثورة الإسلامية. يُذكر أن منظومة سوم خرداد هي منظومة إيرانية الصنع ازيح الستار عنها في عام 2014 وتتميز بقدرات عالية ضد الطائرات الحربية والمسيرة وصواريخ من طراز كروز.

المصدر: تسنيم