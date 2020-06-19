وزير الصحة بعد زيارته مستشفى شبعا الحكومي: قانون قيصر لن يؤثر سلبا على الوضع الصحي

اكد وزير الصحة العامة حمد حسن، خلال تفقده مستشفى شبعا الحكومي وزيارته النائب قاسم هاشم “ان قانون قيصر لن يؤثر سلبا على الوضع الصحي، الذي هو خط احمر لدى الجميع، مؤكدا ان “الوزارة سوف تعمل على تحسين الخدمات الصحية في لبنان لجهة التجهيزات الطبية، الكادر الاداري ومجالس الادارة”، معلناً عن قرار تشغيل مستشفى شبعا الحكومي، والتجهيزات الطبية فيه متطورة ومكتملة وبحاجة فقط لبعض التأهيل”.

وثمن النائب هاشم “الجهود الجبارة التي يبذلها وزير الصحة لرفع مستوى الخدمات الطبية والصحية، في المستشفيات الحكومية على الأراضي اللبنانية، آملا “ان تحمل زيارته لشبعا والمنطقة الامل، في تفعيل عمل مستشفى شبعا، نطرا لحاجة الاهالي، الى هذا الصرح الطبي الوحيد في المنطقة”.

بدوره، شدد النائب علي فياض على “ضرورة دعم الحكومة لقطاعي الصحة والتربية، نظرا لحاجة أبناء المنطقة لهما في الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب الذي يعيشه لبنان”.

وفي ختام الجولة، اولم النائب هاشم على شرف الوزير، في حضور النائب فياض، ومفتي مرجعيون حاصبيا الشيخ حسن دلي، والقاضي اسماعيل دلي، ورئيس اتحاد بلديات العرقوب محمد صعب، وفاعليات سياسية وبلدية واختيارية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام