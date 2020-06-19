اجتماع في وزارة المال لتقييم التطورات المالية والاقتصادية

عقد في وزارة المال اليوم الاجتماع الثاني لخلية الأزمة الوزارية المكلفة متابعة المواضيع المالية برئاسة وزير المال الدكتور غازي وزني وحضور وزير الاقتصاد راوول نعمه، وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد ، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، رئيس جمعية المصارف سليم صفير ونائب نقيب الصرافين محمود حلاوي.

وتم تقييم التطورات المالية والنقدية الأخيرة والبحث في الاقتراحات المتعلقة باستيراد المواد الغذائية الأساسية، وتخفيف الضغط على طلب الدولار لدى الصرافين.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام