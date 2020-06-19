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June 19 2020 - 11:58

علماء يزعمون أن هناك 6 مليارات كوكب شبيهة بالأرض

منذ 13 mins 19 June، 2020
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

وضع باحثون تقديرا جديدا يفيد بوجود كواكب شبيهة بكوكب الأرض في مجرة “درب التبَّانة” التي ننتمي إليها، وقد يصل عددها إلى 6 مليارات كوكب.

وحلل علماء الفلك في جامعة كولومبيا البريطانية بيانات بعثة كيبلر التابعة لوكالة “ناسا” الأمريكية للتوصل إلى هذا الاستنتاج المذهل، وجُمعت المعلومات عن 200 ألف نجم بواسطة مركبة كيبلر لاستكشاف الكواكب من عام 2009 إلى 2018، بحسب ما ذكره موقع “Big Think”.

​وحددت المعايير التي استخدمها العلماء لاختيار الكواكب أن الكوكب لا بد أن يكون ذا تربة صخرية، ويكون مقارب لحجم الأرض، ويدور حول نجمٍ مثل الشمس، ولا بد أن يكون الكوكب أيضاً في المنطقة الصالحة للعيش حول نجمه، حيث تكون الظروف مناسبة للسماح بوجود الماء والحياة.

ويوضح عالم الفلك في جامعة كولومبيا البريطانية، جيمي ماتيو، المشارك في الدراسة، الأمر قائلا: “مجرة درب التبانة التي ننتمي إليها لديها ما يقرب من 400 مليار نجم، و7% منهم ينتمون إلى النوع G وهذا يعني أن أقل من 6 مليارات نجم لديهم كواكب شبيهة بكوكب الأرض في مجرتنا”.

استخدم العلماء لإجراء الدراسة تقنية تدعى “النمذجة الأمامية” سمحت لها بتجاوز المشكلة المتمثِّلة في صعوبة تحديد الكواكب الشبيهة للأرض لأنها صغيرة الحجم وتدور بعيداً عن نجمها.

المصدر: سبوتنيك

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