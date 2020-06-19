وفد من حزب الله جال على الإدارات في سرايا صيدا

زار وفد من حزب الله برئاسة مسؤول منطقة صيدا الشيخ زيد ضاهر، ضم الدكتور أحمد دكور وأحمد جبيلي، رؤساء الدوائر والمصالح الرسمية في سرايا صيدا، مطلعا على أوضاعها.

وشملت الجولة الإدارات العقارية والتربوية، المساحة وتعاونية موظفي الدولة، الإقتصاد، الصناعة، المساحة، النفوس، العمل، الإسكان الزراعة المالية والصحة. كما زار الوفد رؤساء إدارات الهاتف والاتصالات، إدارة مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، شركة مراد كهرباء الجنوب، تسجيل السيارات وهيئة أوجيرو.

وقد اطلع الوفد على سير العمل في تلك الإدارات والمصالح والمشاكل التي تعاني منها، مشددا على “ضرورة تضافر الجهود لخدمة المواطن خاصة في تلك الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام