عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 19-06-2020 – موقع قناة المنار – لبنان
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June 19 2020 - 08:54

عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 19-06-2020

منذ 1 ساعة 19 June، 2020
الصحف
صحافة - صحافة محلية

أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 19-06-2020

الأخبار
سلامة يقطع الأوكسيجين… والبنج
دياب يرحّب بالصين… والحكومة نحو طلب إعفاء من بعض عقوبات «قيصر»
حزب المصارف ينتفض على صندوق النقد: لن نتحمّل مسؤوليّة ما اقترفنـاه
النهار
التحفظات تحاصر “الحوار”… ومقاربة مالية جديدة
اللواء
مأزق حوار بعبدا: فرنجية يثير الميثاقية بلا رؤساء الحكومات!
مشاورات مسيحية بانتظار الإثنين.. وصندوق النقد يشترط «التوافق اللبناني» على الإصلاحات
الجمهورية
لقاء بعبدا لتغطية العجز
غليان متواصل
وجهت الدعوات وتوقُّع مقاطعات.. والحكومة تـــبحث الخيار الشرقي
البناء
بوتين يرفض استعمال الاقتصاد كوسيلة للضغط ‏السياسيّ…مبشّراً بقمة للخمسة الكبار
رؤساء الحكومات السابقون يقاطعون ‏لقاء بعبدا…إلا بثمن سياسيّ قيد ‏التفاوض
اتجاه لاعتماد المصارف في تغطية ‏حاجات الاستيراد ووقف لعبة ‏الصرافين والـ 200$

المصدر: صحف

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