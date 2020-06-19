خمسة أعراض لسرطان الأمعاء

عدد طبيب الأورام الروسي إيفان كاراسيف خمسة أعراض تشير إلى تطور سرطان الأمعاء الدقيقة.

وفقًا للمتخصص، فإن هذا الجزء من الأمعاء هو الأكثر صعوبة في التشخيص.

وكتب على موقع إنستغرام: “منذ سنوات كثيرة، يتم تشخيص ورم الأمعاء الدقيقة فقط أثناء الجراحة”.

من بين الأعراض الرئيسية للمرض، حدد كاراسيف الغثيان والقيء والانتفاخ والألم في السرة والإمساك أو الإسهال، وكذلك وجود الدم في البراز.

وأشار الطبيب إلى أن أكثر الأشخاص عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء هم الذين لديهم أمراض مزمنة في الأمعاء أو وراثية والمصابين بمتلازمة الأمعاء الدقيقة.

للوقاية من المرض، أوصى الطبيب بتقليل تناول الأطعمة المقلية والمدخنة والدهنية.

المصدر: سبوتنيك