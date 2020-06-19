7 فوائد مذهلة لحساء العدس – موقع قناة المنار – لبنان
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June 19 2020 - 07:24

7 فوائد مذهلة لحساء العدس

منذ 18 mins 19 June، 2020
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

يعد حساء العدس من أهم الأطعمة التي تحتوي على عناصر غذائية هامة ومفيدة للجسم والجهاز المناعي.
وبحسب ما نشره موقع “هن” عن الدكتور أحمد أبو النصر، عضو المجلس الأمريكي للعلاج الطبيعي بالنباتات الطبية، للعدس العديد من الفوائد “المذهلة”.
أتت فوائد حساء العدس على النحو التالي…
يساعد الأطفال على النمو بشكل طبيعي، كونه يمدهم بالبروتين.
حساء العدس مفيد للمرأة الحامل، فهو يمنع تشوهات الأجنة.
يمد حساء العدس الجسم بما يحتاجه من حديد وزنك، ما يجعله معززا قويا لجهاز المناعة.
يعالج حساء العدس رعشة اليدين والأنيميا.
حساء العدس مفيد للذكورة، مثل حساء المأكولات البحرية.
يعالج حساء العدس الالتهابات والآلام المزمنة.
تناول حساء العدس يوميا لمدة 8 أسابيع يقضي على الكوليسترول والدهون الثلاثية.

المصدر: سبوتنيك

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