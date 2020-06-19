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June 19 2020 - 08:54

ليبيا تسجل 10 إصابات جديدة بكورونا

منذ 1 ساعة 19 June، 2020
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عربي وإقليمي - ليبيا

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا الخميس، 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا لتبلغ حصيلة الإصابات 510 حالات.

وأوضح المركز أن الإصابات الجديدة موزعة بين طرابس (3 حالات) وبنغازي (3) وسبها (4)، مشيرا إلى أن 6 إصابات هي جديدة، وحالة واحدة مخالطة، و3 حالات قادمة من الجنوب، وأن كشف الإصابات الجديدة تم بعد فحص 1358 شخصا.

كما أعلن المركز عن تماثل 3 مصابين للشفاء ليصبح إجمالي المتعافين 81 شخصا.

وأضاف أن بين الإصابات الـ510، 419 حالة نشطة و10 وفيات.

والأربعاء سجل المركز 16 حالة جديدة وحالتي شفاء.

المصدر: وكالات

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