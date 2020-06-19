تعطل مفاوضات “سد النهضة” واقتراح سوداني لإحالة ملفها لرؤساء الوزراء

توقفت مفاوضات “سد النهضة” الإثيوبي، قبل أسابيع من بدء تشغيله المتوقع، واقترح السودان إحالة ملفها إلى رؤساء وزراء الدول الثلاث للبحث عن الحلول.

وبدأت المفاوضات اليومية بين وزراء الري والفرق الفنية في التاسع من يونيو الجاري في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن تشغيل السد قبل يوليو المقبل، وهو الموعد الذي قالت إثيوبيا إنها “ستبدأ فيه ملء خزان السد”.

وترى مصر، التي تعتمد بشكل شبه كامل على النيل في إمدادات المياه العذبة في السد تهديدا وجوديا محتملا، وتسعى للتوصل إلى اتفاق ملزم قانونا يضمن الحد الأدنى من تدفق مياه النيل وآلية لحل النزاعات قبل أن يبدأ تشغيل السد.

وتأتي المفاوضات التي تتابعها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا كمراقبين، بعد جولة سابقة في واشنطن انتهت من دون اتفاق في فبراير الماضي.

وقال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس الأربعاء، إن “وفد السودان طلب إحالة الملفات الخلافية لرؤساء الوزراء في الدول الثلاث للوصول لتوافق سياسي بشأنها بما يوفر الإرادة السياسية التي تسمح باستئناف المفاوضات في أسرع وقت”.

وأشارت مصر، إلى أن “إثيوبيا رفضت الاقتراح، وأن المفاوضات لم تحقق تقدما يذكر”.

المصدر: وكالة رويترز