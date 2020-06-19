4 قتلى بينهم امرأة وطفلان جراء إطلاق نار داخل شقة شمال موسكو

أكدت لجنة التحقيقات الروسية مقتل أربعة أشخاص، بينهم طفلان، جراء حادث إطلاق نار وقع اليوم الخميس داخل شقة بعمارة سكنية شمال موسكو.

وأكدت كبيرة مساعدي رئيس فرع لجنة التحقيقات في موسكو، يوليا إيفانوفا، العثور على جثث رجل وامرأة وطفلين قتلوا بالرصاص في الشقة، مشيرة إلى أن المحققين يعملون حاليا على تحديد جميع ملابسات الحادث.

وذكرت المسؤولة أن جيران المرأة القتيلة لجأوا إلى الشرطة عندما سمعوا دوي طلقات نارية من شقتها، وقالوا إن ذلك جاء بعد وصول عشيق المرأة إليها.

ونقلت وكالة “نوفوستي” عن مصادر في خدمة الطوارئ بالعاصمة قولها إن مطلق النار تحصن داخل الشقة ورفض السماح لعناصر الأمن بالدخول.

وحسب المعطيات الأولية، قام الرجل بالانتحار.

المصدر: وكالات