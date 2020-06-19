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June 19 2020 - 07:24

اعتقال مرشح رئاسي في بيلاروس

منذ 58 mins 19 June، 2020
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أخبار دولية - بيلاروسيا

قال إيفان تيرتيل، رئيس لجنة الرقابة في بيلاروس، إن المرشح لمنصب رئيس بيلاروس، الرئيس السابق لبلغاز بروم بنك فيكتور باباريكو، اعتقل بسبب محاولة التأثير على الشهود وإخفاء الأدلة.

وقال “تم اعتقال باباريكو لضلوعه في تنظيم وتنفيذ أنشطة غير قانونية ومحاولات التأثير على الشهود وإخفاء آثار جرائم ارتكبت سابقا وأخيرا سحب كميات كبيرة من الأموال من الحسابات التي يسيطر عليها”.

ووفقا لتيرتيل، تم قطع دابر آلية لغسيل الأموال وتهريبها، والتي بموجبها تم سحب كميات كبيرة من العملات إلى البنوك الأجنبية. وكان أحد هذه الهياكل البنك اللاتفي ABLV.

المصدر: وكالات

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