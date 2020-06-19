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June 19 2020 - 04:20

بيلوسي: ترامب “غير لائق أخلاقيا” لرئاسة البلاد

منذ 56 mins 19 June، 2020
نانسي بيلوسي
أخبار دولية - الولايات المتحدة

اعتبرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أن ما كشفه مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون في مذكراته، يدل على أن الرئيس دونالد ترامب “غير لائق وغير مستعد ليكون رئيسا”.

وقالت بيلوسي في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، مهاجمة الجمهوريين: “من الواضح أن الرئيس ترامب غير لائق أخلاقيا وغير مستعد فكريا ليكون رئيسا للولايات المتحدة. لكن يبدو أن هذا الأمر لا يهم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي”.

وأضافت أنها تجري مشاورات مع كبار النواب الديمقراطيين حول إمكانية استدعاء بولتون للاستماع إلى شهادته.

وشددت بيلوسي على أن الديمقراطيين سيواصلون “متابعة سلوكيات” ترامب.

وتضمن الكتاب الذي يسعى بولتون لنشره اتهامات خطيرة لترامب يمكن أن تلحق ضررا بخططه لإعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية.

المصدر: وكالة رويترز

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