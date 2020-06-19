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June 19 2020 - 02:44

ارتفاع كبير في عدد الوفيات بكورونا في العراق خلال الـ24 ساعة الماضية

منذ 10 mins 19 June، 2020
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العراق - عربي وإقليمي

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الخميس، تسجيل 83 وفاة بسبب كورونا ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 856 حالة وفاة.

وذكرت الوزارة، أن ” العدد المسجل للوفيات يشكل ارتفاعا غير مسبوق لحالات الوفاة بسبب كورونا في العراق”.

وسجلت الوزارة أيضا، إصابة 1463 شخصا بالفيروس، وبذلك يكون مجموع الإصابات منذ ظهور الوباء في العراق، 25717 إصابة.

وأشارت كذلك، إلى تسجيل 563 حالة شفاء، ليبلغ مجموع حالات الشفاء 11333 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أمس الأربعاء، تسجيل 61 وفاة و1554 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

المصدر: وكالات

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