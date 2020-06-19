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June 19 2020 - 02:44

كوريا الجنوبية تسجل 59 إصابة جديدة بكورونا

منذ 15 mins 19 June، 2020
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أخبار دولية - كوريا الجنوبية

أعلنت سلطات الصحة العامة في سيئول اليوم الخميس، تسجيل 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 12,257 حالة.

وأشارت إلى أن “العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة ارتفع عن 50 حالة لأول مرة منذ الأسبوع الماضي، وهذه هي المرة الخامسة التي يتجاوز فيها العدد اليومي 50 حالة خلال شهر يونيو الجاري”.

وأوضحت السلطات أن بين الحالات الجديدة، 51 حالة لانتقال العدوى محليا و8 حالات قادمة من الخارج.

وأضافت أنه “سجلت في العاصمة وضواحيها أعلى نسبة، حيث تم تسجيل 39 حالة، فيما سجلت 7 حالات في دايغون، و3 حالات في إقليم تشونغ تشيونغ الجنوبي وحالة واحدة في كل من سيجونغ وإقليم جولا الشمالي”.

من جانب آخر، ارتفع عدد حالات الوفاة حالة واحدة عن اليوم الذي سبقه إلى 280 حالة، كما ارتفعت حالات الشفاء بمقدار 26 حالة إلى 10 آلاف و800 حالة.

وخضع أكثر من مليون شخص لفحوصات كورونا اليومية.

المصدر: وكالات

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