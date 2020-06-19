انهيار أرضي في ساحل العاج يودي بحياة 13 شخصا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 19 2020 - 02:44

انهيار أرضي في ساحل العاج يودي بحياة 13 شخصا

منذ 19 mins 19 June، 2020
5eebce3242360410097ab910
أخبار دولية - ساحل العاج

أعلن حامد باكايوكو وزير الدفاع في ساحل العاج، أن انهيارا أرضيا وقع في ضواحي مدينة أبيدجان الرئيسية بسبب الأمطار الغزيرة، أودى بحياة ما لا يقل عن 13 شخصا.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن الانهيار وقع في الضواحي الشمالية للمدينة حيث شهدت بعض الأحياء أمطارا غزيرة بين 12 و15 يونيو.

وقال اميدو سايلا رئيس بلدية أنياما، إن عدد الضحايا سيرتفع على الأرجح، وأضاف: “قد ترتفع الحصيلة مع استمرار البحث وربما سنجد ما لا يقل عن 20 قتيلا نتيجة للانهيار الأرضي لأنه لا تزال هناك منازل كثيرة لم نفحصها”.

والانهيارات الأرضية والفيضانات شائعة في أبيدجان خلال موسم الأمطار، الذي يستمر من أبريل حتى أكتوبر، وتودي عادة بحياة سكان التجمعات العشوائية على سفوح التلال.

المصدر: وكالة رويترز

التعليقات

ذات صلة

إستطلاع للرأي حول برامج شهر رمضان المبارك على قناة المنار.
بهدف الوقوف على آراء مشاهدينا الكرام نأمل مشاركتنا الرأي بتقييم برامج شهر رمضان التي عرضت على قناة المنار

لا شكراً المشاركة